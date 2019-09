Pogoda. Będzie ciepło i pogodnie. Sytuacja radykalnie zmieni się przed weekendem

Pogoda. Znów to samo. Przez prawie cały tydzień będzie ciepło i w miarę pogodnie. Pogoda zacznie się psuć już w piątek. Zdecydowanie spadnie temperatura. Odczujemy atlantycki chłód.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Pogoda na kolejne dni

Do końca dnia pogodnie i słonecznie będzie tylko na południowym wschodzie, czyli tutaj, gdzie za dnia front jeszcze nie dotrze. Wraz z frontem zacznie do nas napływać chłodniejsze, atlantyckie powietrze, zatem kolejne dni już nie będą tak ciepłe.

Pogoda na weekend

Pogoda. Temperatura

Przez większą część tygodnia (do piątku) za sprawą napływających z południowego zachodu i południa ciepłych mas powietrza na temperaturę nie będziemy narzekać, bo wahać będzie się w przedziale od 20 do 25 stopni. Jedynie w poniedziałek na zachodzie, a we wtorek na północy za sprawa chmur i opadów będzie chłodnej, bo od 15 do 19 stopni.