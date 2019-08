Pogoda. Afrykański żar w ostatni wakacyjny weekend. Od poniedziałku gwałtowna zmiana

Pogoda. Ostatni weekend wakacji ma być pogodny, słoneczny i wręcz upalny. Do Polski cały czas płynie afrykański żar. Zalewać nas będzie gorące i parne powietrze. Gwałtowna zmiana czeka nas jednak już od poniedziałku. Temperatura spadnie nawet kilkanaście stopni.

Pogoda. Podczas weekendu nad obszarem Polski dojdzie do połączenia dwóch ośrodków wyżowych – wyżu znad zachodniej Rosji "Corina" i wyżu znad Europy zachodniej "Doris". Oba te wyże utworzą jeden, rozległy ośrodek wyżowy, którego centrum zdominuje pogranicze Ukrainy i południowo-wschodniej Rosji.

Wraz z frontem chłodnym zacznie do nas napływać z zachodu i północnego zachodu (znad Atlantyku i Wysp Brytyjskich) chłodna masa powietrza, stąd w poniedziałek temperatura prawie w całym kraju spadnie nawet o kilkanaście stopni, a upał utrzyma się już tylko na południowym wschodzie - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa..

Pogoda. Upał w weekend

Biorąc pod uwagę, że podczas weekendu będzie bardzo ciepło, wręcz upalnie i parno (do 33 stopni), zatem zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, burze miejscami będą dość gwałtowne z krótkotrwałym, ale ulewnym deszcze do 15 -30 litrów na każdy metr kwadratowy powierzchni, z porywistym wiatrem dochodzącym do 90 km/h, a nawet z lokalnymi opadami gradu.