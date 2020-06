Podtopienia w całej Polsce. Zalane domy i obiekty publiczne. Ostrzeżenie IMGW przed przed silnym deszczem z burzami

Zalane domy, żłobki i kościoły. Łapanów (woj. małopolskie) walczy ze skutkami podtopień, a w gminie zwołano sztab kryzysowy. Trudna sytuacja po ulewach jest nie tylko w Małopolsce. Silna ulewa przeszła też m.in. przez Podlasie. IMGW wydał w niedzielę ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami.

W Krakowie po południu zakończyło się posiedzenie małopolskiego zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Niestety, również wieczorem i w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewane są dalsze opady - więc sytuacje kryzysowe mogą się powtórzyć. Ponad 2 tys. strażaków jest w gotowości i cały czas pracuje. To OSP i zastępy PSP. Przygotowane do ewentualnej pomocy jest także wojsko - w gotowości są zarówno wojska inżynieryjne, jak i WOT.

- Powiedziałem, że musi być wszędzie zapewniona woda pitna, więc beczkowozy muszą być na miejscu - powiedział Andrzej Duda po spotkaniu sztabu kryzysowego. Prezydent podkreślił , że gdyby była potrzeba, skierowane zostaną większe siły do województwa małopolskiego, by pomóc strażakom walczyć ze skutkami nawałnic.

- Zaraz będzie szacowanie szkód. Wojewoda zapewnił, że już wszystko tak zorganizował, aby od poniedziałku pierwsze wsparcie pomocowe mogło być wnioskowane i dysponowane - zaznaczył Duda. Dodał, że urząd wojewody jest do tego przygotowany, aby od jutra mogła być realizowana wypłata pierwszych pieniędzy do 6 tys. zł w przypadku zalania budynków.

Łapanów. Wezbrana woda zniszczyła domy

- W mgnieniu oka to się wydarzyło. Trzeba było uciekać, tak szybko tej wody przybywało - mówił w rozmowie z TVN24 mieszkaniec Łapanowa (Małopolska). To miejscowość, która w nocy z soboty na niedzielę została zalana przez wezbraną rzekę. Wszystko to po ulewach, które w weekend przechodzą przez południową Polskę. Z ich skutkami walczy straż pożarna, zastępy OSP, a także mieszkańcy.

- Na miejscu został powołany sztab kryzysowy, który zastanawia się, jak usunąć dużą ilość wody z centrum miejscowości - powiedział polsatnews.pl rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Bochni podkom. Łukasz Ostręga.

Woda wdarła się do budynków mieszkalnych, niszcząc wyposażenie i wyrywając okna. Uszkodzeniu uległy również obiekty publiczne. Wójt gminy Łapanów poinformował o zniszczeniu m.in. żłobka oraz dwóch kościołów, w tym jednego zabytkowego. Na miejscu pracowali strażacy z całej okolicy nie tylko z powiatu bocheńskiego, ale także z sąsiednich powiatów.

W ciągu ośmiu godzin nawet 150 mm deszczu

Jak to wygląda w liczbach? W powiatach limanowskim i myślenickim, w nocy w ciągu 8 godzin spadło lokalnie od 100 do 150 mm deszczu - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla powiatu limanowskiego i myślenickiego w nocy 21 czerwca konieczne było podniesienia stopnia ostrzeżenia meteorologicznego do stopnia najwyższego, czyli trzeciego.

Wysokie sumy opadów w sobotę zanotowano również punktowo w innych częściach kraju. Silna ulewa przeszła nad miejscowością Marianowo (woj. podlaskie), gdzie w ciągu godziny spadło około 50 mm deszczu. Suma opadu dobowego wyniosła tu około 80 mm.

Poza Małopolską i Podlasiem bardzo wysokie sumy opadów zanotowano też w Świeradowie-Zdroju (woj. dolnośląskie, 97 mm) i Marianowie (woj. zachodniopomorskie, 83 mm).

Podtopienia. 1600 interwencji

Jak poinformował w niedzielę rano rzecznik Komendy Państwowej Straży Pożarnej, tylko wczoraj strażacy dokonali blisko 1660 interwencji w całej Polsce.

- Ubiegła doba, czyli pierwszy dzień lata, minął bardzo intensywnie. Nad całym krajem przechodziły burze. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie opolskim, na Mazowszu, na Śląsku, na Dolnym Śląsku i w Kujawsko-Pomorskiem. Tam po mniej więcej 200 interwencji związanych z pogodą - mówił w programie "Wstajesz i weekend" TVN24 starszy brygadier Krzysztof Batorski.

Ulewy i burze. IMGW wydał najwyższy stopień ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Objętych najwyższym w skali alertem jest pięć powiatów na Śląsku: żywiecki, cieszyński, bielski, miasto Bielsko-Biała oraz powiat pszczyński. Z kolei w Małopolsce są to powiaty: oświęcimski, wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański, myślenicki, limanowski, nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz. Na tych obszarach prognozowane są opady deszczu nawet do 100 mm. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 8 rano w poniedziałek.

W Polsce ulewne deszcze nie ustępują. Przez Pruszków przeszła gwałtowna burza z intensywnymi opadami deszczu. W zaledwie 15 minut zalane zostały ulice (zdjęcie powyżej).

Źródła: WP, TVN24, Polsat News