Podstępem kupił kubek taniej o 5 zł. Za to grozi mu do 8 lat więzienia

61-latek ze Śląska zamienił cenę na kubku, obniżając jego wartość o... 5 zł. Na gorącym uczynku przyłapał go spostrzegawczy ochroniarz. Policja zatrzymała mężczyznę i teraz grozi mu do 8 lat więzienia.

61-latek przyznał się do przekrętu i usłyszał już zarzuty. Za to z pozoru drobne oszustwo mężczyznę mogą spotkać poważne konsekwencje. Okazuje się, że grozi mu nawet kara do 8 lat więzienia. O jego losie zdecyduje sąd.