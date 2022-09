Pociąg, z którego nie wolno nam wysiąść. Jan Krzysztof Bielecki o relacjach Polski z UE

– Wstępując do UE, podjęliśmy dobrą decyzję. Co więcej, wskoczyliśmy do pociągu, który nie tylko jechał w odpowiednim kierunku, ale też cały czas przyspieszał – nie ma wątpliwości Jan Krzysztof Bielecki, były premier, a obecnie przewodniczący Rady Doradczej Partnerów EY Polska. I przekonuje, że dziś Europa jest trzecią siłą po USA i Chinach.