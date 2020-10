Pobity operator TVP przed domem Ryszarda K. Nowe informacje

Wcześniej Radio Gdańsk poinformowało, że zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Gdyni o popełnieniu przestępstwa złożyła także Joanna Strzemieczna-Rozen, dyrektor gdańskiego oddziału Telewizji Polskiej.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Gdyni w pobliżu posiadłości Ryszarda K., zatrzymanego tego dnia przez CBA . Na miejscu pracę kończyła już ekipa dziennikarzy TVP. W pewnym momencie z willi miał wybiec syn Ryszarda K. – Aleksander zwany też "Małym Księciem Trójmiasta”. Wdał się w ostrą dyskusję z operatorem kamery TVP, przewrócił kamerę i zaatakował operatora. Leżącego mężczyznę kopnął kilka razy m.in. w głowę.

Na miejsce wezwano policję i karetkę pogotowia. Dziennikarz TVP trafił do szpitala.

- Operator został wręcz skatowany. Sprawca bił leżącego operatora na chodniku, uderzył go kilkukrotnie w twarz. W tym czasie ekipa miała schowany sprzęt, nikt nikogo nie kręcił. Sytuacja była spokojna. Dziennikarka zadała tylko pytanie, czy do dziennikarzy wyjdzie adwokat Ryszarda K., żeby wydać oświadczenie. To sprowokowało sprawcę - mówiła w Radiu Gdańsk Joanna Strzemieczna-Rozen.