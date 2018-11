PO wyklucza z partii Witolda Latuska. Tworzył konkurencyjne listy wyborcze

Wniosek do rzecznika dyscyplinarnego przyjął małopolski zarząd PO. Witold Latusek to szeregowy członek PO, który założył Komitet Wyborczy "Wspólna Małopolska". W wyborach zdobył 4,48 proc. poparcia.



W ramach powyborczych rozliczeń w małopolskiej PO powołano zespół audytowy. Ma on przeanalizować przyczyny porażki w wyborach do sejmiku oraz stan partyjnych struktur. Stworzono też zespół mający zająć się przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.