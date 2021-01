PO wciąż nie potrafi wyjść z kryzysu. "Nie ma parcia na władzę w pandemii"

Polityk PO: - Pomysł, co dalej? Żadnego wielkiego. Rozliczać PiS, robić swoje. A co przyniesie 2021? Bóg raczy wiedzieć.

Jeszcze inni - najbardziej pesymistyczni - twierdzą, że i tak Platforma wyborów nie miałaby szans wygrać. Wystarczy spojrzeć na sondaże: we wszystkich wciąż zwycięża PiS, i to zdecydowaną przewagą. Platforma - mimo wielu kryzysów, które uderzają w obóz władzy - stoi w miejscu.

Wedle sondażu Kantar przeprowadzonego dla OKO.press, aż 62 proc. pytanych uważa, że opozycja nie jest gotowa, by dobrze rządzić. W pytaniu dotyczącym lidera opozycji na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Borysa Budkę wskazuje 2 proc. badanych. To - jak zauważył tygodnik "Polityka" - mniej niż jedna dziesiąta wyborców PO. Z kolei w rankingu CBOS z grudnia - po zważeniu wskaźników zaufania i nieufności - Budka jest trzeci od końca (przed nim są tylko Jacek Sasin i Jarosław Kaczyński).

- Karta zaufania do niego szybko opadła. Raczej nie będzie mógł już jej podnieść. PO za rządów Borysa Budki stoi nie tylko w rozkroku, ale na zakręcie. Platforma, póki co, nie potrafi za rządów obecnego przewodniczącego wyjść z kryzysu - mówi Wirtualnej Polsce politolożka UW dr Anna Materska-Sosnowska.

Jeszcze ostrzej na temat Borysa Budki wypowiada się dr Renata Mieńkowska-Norkiene. - To facet, który okazał się zupełnie nieciekawy jako potencjalny przywódca. Rozczarował. Nie potrafi zarządzać partią. Nie umie żarliwie walczyć z PiS-em o przejęcie władzy. Nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Nie potrafi rozpoznawać nastrojów społecznych. Jest drugim Grzegorzem Schetyną, ma wszystkie jego złe cechy i żadnych zalet.

Podobnie uważa dr Bartłomiej Machnik, dyrektor Instytutu Badawczego Collegium Humanum: - Borys Budka? Niewykorzystany rok. Nie wyniósł Platformy na wyższy poziom, nie tylko sondażowy. Nie zespolił dołów partyjnych. Zamknął się w Czytelniku i na Wiejskiej, otoczył się najbliższymi współpracownikami. Jak swego czasu Grzegorz Schetyna, który stworzył swoją grupę zaufanych polityków PO. Wystarczy posłuchać, co mówią lokalni politycy Platformy o Borysie Budce. Bynajmniej nie są to pochwały.

- On także jest odpowiedzialny za katastrofę związaną z pierwszą kandydaturą Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP. A kandydatura Rafała Trzaskowskiego jeszcze mocniej pogłębiła problem Borysa Budki, bo okazało się, że to nie szef partii jest najpopularniejszym liderem tej formacji. Z drugiej strony, Trzaskowski nie skorzystał z okazji, jakie dały mu wybory prezydenckie - uważa dr Chwedoruk.

- W skuteczny, efektywny i efektowny sposób wszedł na scenę polityczną. Od samego początku jest liczącym się politykiem. Jego ruch utrzymuje się na sondażowym podium. Hołownia dobrze wpisał się w zakulisowe gry partyjne, ma swoją posłankę. Jego formacja jest tworzona w sposób bardzo przemyślany. Ale teraz musi udowodnić, że potrafi utrzymać to, co wypracował. Rozpoczyna się dla niego nowy etap, utwardzanie się na scenie politycznej - mówi WP dr Bartłomiej Machnik.

- Hołownia jako jedyny polityk opozycji potrafi przeciągnąć na swoją stronę wyborców PiS-u. To jest nieoceniony kapitał. Jeśli Hołownia zabiera PiS-owi, to jest to świetna informacja dla całej opozycji. Mimo to zbyt często Koalicja Obywatelska w Hołownię uderza, a powinna go "hodować". Rozumiem, że to konkurencja, ale z drugiej strony - jeśli opozycja chce przejąć władzę, nie powinna toczyć ze sobą wojny. Hołownia opozycji jest bardzo potrzebny - uważa dr Renata Mieńkowska-Norkiene.