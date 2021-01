PO to "lewacki ekstremizm"? Schetyna odpowiada Kaczyńskiemu

W niedzielę Platforma Obywatelska obchodziła 20. rocznicę powstania. O komentarz Wirtualna Polska poprosiła Grzegorza Schetynę, jednego z byłych szefów tego ugrupowania. - Szmat czasu, kawał historii Platformy, ale i polskiej polityki III Rzeczpospolitej w tym ostatnim trzydziestoleciu - mówił w programie WP "Tłit" były minister spraw wewnętrznych i administracji. Polityk podkreślił, że PO to "jego polityczne życie". - Projekt, który udało się zbudować przetrwał 20 lat, to bardzo dużo - przekonywał. Jakie wartości i założenia przyświecają partii w 2020 roku? Schetyna zapewnił, że najważniejsza obecnie jest pomoc ludziom poszkodowanym przez epidemię koronawirusa. - Żeby mogli wrócić do życia w dobrym stylu i dawać pracę oraz gwarantować bezpieczeństwo - stwierdził, wspominając o przedsiębiorcach i właścicielach zamkniętych przez obostrzenia biznesów. Jakiś czas temu aktualną politykę Platformy Obywatelskiej skomentował Jarosław Kaczyński. Działania prowadzone przez największą partię opozycyjną prezes PiS określił "Lewackim ekstremizmem". - Jest ostatnią osobą, która powinna definiować Platformę. Ja uważam, że PO jest partią centrum, która gwarantuje wolność, bezpieczeństwo, prawa mniejszości - odpowiedział Schetyna.

Rozwiń