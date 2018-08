Płoną lasy w Chorwacji. Strażacy walczą z żywiołem

Wzdłuż wybrzeża w Chorwacji płoną lasy. Na miejscu strażacy walczą z ogniem. Żywioł niszczy budynki i samochody w pobliżu Splitu. Z zagrożonych terenów ewakuowani są ludzie.

Przez pożary w Chorwacji część Splitu została odcięta od wody i prądu. Ta miejscowość jest jedną z najbardziej turystycznych w kraju. Późną porą żywioł zajął wschodnie przedmieście Splitu. Wieczorem ewakuowano ludzi z dwóch galerii handlowych. Turyści uciekają do pobliskich miejscowości.

W Splicie trwają przygotowania do przyjęcia osób, które mogą być zagrożone pożarem. Mieszkańcy oraz urlopowicze w Chorwacji zostali już poinstruowani, jak zachowywać się w obliczy żywiołu i gdzie szukać schronu.

Czarnogóra zwraca się do innych państw o pomoc. Dużym utrudnieniem w gaszeniu pożaru są silne wiatry wiejące w Chorwacji.

To już kolejna walka z ogniem w Europie. Równolegle pożary strażacy gaszą w Bośni i Hercegowinie. Nie tak dawno udało się zakończyć akcję pożarniczą w Hiszpanii. Pożary to m.in. efekt rekordowo wysokich temperatur w państwach. W Chorwacji termometry odnotowały 40 st. C.