Płód w rurze kanalizacyjnej. Szukają matki pod Łodzią

Pracownik przepompowni ścieków w gminie Poddębice znalazł na sicie ściekowym martwy płód dziecka. Dokonał makabrycznego odkrycia w Sworawie.

Miało około 28 centymetrów długości, co wskazywałoby na 32. tydzień ciąży. Takie dziecko miałoby szansę przeżyć - "Dziennik Łódzki" podaje informacje z prokuratury.

W czwartek lub piątek przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, mówi o2.pl asp. szt. Elżbieta Tomczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Badanie w Zakładzie Medycyny Sądowej w Łodzi pozwoli ustalić wiek dziecka. Także to, czy było żywe w momencie, gdy trafiło do kanalizacji. Przesłuchano już pracowników wodociągów oraz okoliczni mieszkańcy. Śledczy sprawdzają, z których domostw spływają nieczystości do tego odcinka sieci.