Płock. Dramat na Pikniku Lotniczym. Samolot runął do Wisły. Pilot nie żyje

Jeden z samolotów wykonujących akrobację na Pikniku Lotniczym w Płocku runął do Wisły. Pilot był uwięziony w maszynie. Płetwonurkowie wydostali go już z kokpitu i wyciągnęli na brzeg. Nie udało się go uratować. Impreza została przerwana.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W Płocku trwa akcja ratunkowa (PAP, Fot: Piotr Augustyniak)

Do zdarzenia w Płocku doszło około godz. 10:55. Samolot Jak-52 rozbił się podczas manewru "korkociąg" - w odległości kilku metrów od brzegu, na wysokości spichlerza. Maszyna wpadła do wody z dużą prędkością, ok. 200 km/h, bez wyhamowywania. Widać to na opublikowanym nagraniu:

Na miejsce w ciągu kilkunastu sekund dopłynęły łodzie straży pożarnej i WOPR. Do wody zeszli płetwonurkowie, którzy zabezpieczali imprezę i byli przygotowani do natychmiastowej interwencji. Na miejsce przyleciał też helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na brzegu są dwa zastępy straży pożarnej i dwie karetki pogotowia ratunkowego. Z wody akcja ratunkowa prowadzona jest z sześciu łodzi, w tym straży pożarnej. Warunki są trudne przez duże zamętnienie wody oraz silny nurt. Widoczność pod wodą sięga pół metra.

Wrak został zlokalizowany na głębokości od trzech do sześciu metrów, w odległości 20 metrów od brzegu rzeki. Przełamał sie na dwie części.

Na pokładzie był tylko pilot. Z doniesień mediów wynika, że pochodzi z Niemiec, ma doświadczenie. Stracił panowanie nad samolotem - możliwe, że zasłabł. Niewykluczony jest także błąd w pilotowaniu albo awaria maszyny. Poszukiwania pod wodą prowadzone były przy użyciu sonaru.

Jak podały służby, po dotarciu do pilota nie było szans na reanimację. Doznał on wielu obrażeń. Jego ciało zostało przetransportowane na brzeg.

Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, który jest organizatorem pikniku, na razie nie informuje o szczegółach wypadku. - Samolot spadł do wody. Nie znam szczegółów. Jedziemy na miejsce - powiedział prezes Piotr Michałek, główny organizator pokazów lotniczych, w rozmowie z PAP. Dodał, że nie ma informacji o stanie pilota.

Na miejscu są członkowie Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Piknik rozpoczął się o godz. 10:00. Organizowany był po kilkuletniej przerwie przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej. Na pokazie miały pojawić się maszyny współczesne, ale także historyczne, z okresu II wojny światowej.

Był to szósty pokaz tego dnia. Po wypadku impreza została przerwana. Decyzja ws. jej ewentulanej kontynuacji zapadnie po godz. 17. - Mam mieszane uczucia, bo doszło do tragedii. Na ten moment organizatorzy muszą podjąć decyzję, co z jutrem. Piloci są gotowi kontynuować pokazy. Jeśli organizator tak zdecyduje, to odwołamy - powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski w rozmowie z Polsat News. - Po raz kolejny ten piknik został naznaczony ludzka śmiercią - dodał.

Kolejna taka tragedia w Płocku

Przypomnijmy, to nie pierwszy wypadek podczas pokazów lotniczych w Płocku. W 2011 roku samolot pilotowany przez utytułowanego pilota Marka Szufę przy dużej prędkości spadł do Wisły i zaczął tonąć - rozpadł się na drobne części.

Marka Szufę udało się wydobyć na brzeg. Po kilkudziesięciu minutach reanimacji pilota odwieziono karetką do szpitala. Akcja ratowania życia pilota nie powiodła się. Mimo wysiłków lekarzy, zmarł.

Prokuratura umorzyła śledztwo, dotyczące tego wypadku ustalając, że bezpośrednią jego przyczyną był błąd pilota. Nie stwierdzono błędów przy organizacji i zabezpieczeniu lotów.

Więcej informacji wkrótce.

Źródło: polsatnews.pl, TVN24, rmf24.pl, plock.wyborcza.pl, polkiseradio24.pl, Twitter, You Tube, WP

Zobacz także: Agencja TASS o katastrofie smoleńskiej. Komentarz byłego szefa kancelarii Lecha Kaczyńskiego