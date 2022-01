PLAY po raz kolejny wspiera WOŚP. Zbiera na leczenie dzieci z wadą wzroku

Doładuj konto i pomagaj

Po raz 11. do ekipy Jurka Owsiaka dołącza operator PLAY, a my możemy to zrobić razem z nim. W jaki sposób zostać darczyńcą? Wystarczy, że należymy do sieci i mamy zainstalowaną aplikację Play24. Dzięki niej można nie tylko doładować numer swój i swoich bliskich, ale też opłacać faktury, korzystając z nowych form płatności – Google Pay, Apple Pay i BLIK. Jeśli mamy telefon na kartę, trzeba po prostu doładować konto w aplikacji Play24 lub opłacić w niej fakturę w przypadku klientów abonamentowych. Za każdą taką transakcję PLAY przekaże środki na cel Finału. Czy uda się pobić zeszłoroczny rekord?