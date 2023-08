Platforma "pomogła" PiS wygrać wybory? Tusk zaskoczył szczerością

- Jestem zły na siebie. Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. Chodzi m.in. o to wrażenie przymusu, nawet nie wrażenie, to był przymus, spowodowało, że ludzie naprawdę uwierzyli w to, że będą musieli pracować do śmierci. To był chyba jeden z powodów dla których PiS-owi było łatwo zbudować propagandę taką, że my nieludzcy, a oni tacy bardzo prospołeczni. W sumie jaki efekt uzyskałem? Być może "pomogłem" PiS wygrać wybory, a wiek (emerytalny - red.) został cofnięty. Czyli efekt jest podwójnie negatywny" - przyznał Tusk.