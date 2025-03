Plan Trumpa się nie powiódł. Radio Wolna Europa odzyskało finansowanie

Doradczyni USAGM Kari Lake poinformowała w liście do Radia Wolna Europa, że dotacja została przywrócona. To efekt decyzji sądu, który tymczasowo zawiesił wcześniejsze wycofanie finansowania. Jednak USAGM zastrzega, że może ponownie anulować dotację, jeśli uzna to za zgodne z prawem.