Płakała w rękaw Merkel. Teraz Niemcy są oburzeni migrantką. "Zabrać jej paszport"

O Reem Sahwil było głośno przed 9 laty. Podczas telewizyjnej debaty 14-letnia wówczas dziewczyna zwróciła się do ówczesnej kanclerz Niemiec o radę. Opowiedziała, że wraz z rodziną przybyli do kraju w 2010 roku jako uchodźcy, ale boją się deportacji. Kiedy Angela Merkel oświadczyła, że "niektórzy ludzie będą musieli wrócić do swoich krajów", nastolatka z Palestyny się rozpłakała. W tym momencie ówczesna kanclerz przerwała swój monolog, by pocieszyć 14-latkę. W 2017 roku dziewczyna, która zyskała przydomek "uchodźczyni Merkel" otrzymała pozwolenie na stały pobyt w Niemczech, a w lutym tego roku - paszport i obywatelstwo niemieckie.