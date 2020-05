Płaca minimalna. Ile wyniesie w 2021 roku?

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński obiecywał wyborcom podniesienie pensji minimalnej. W świetle tego co mówił podczas kampanii wyborczej, w roku 2021 miałaby ona wynieść 3 tys. zł, a po trzech kolejnych latach, w 2024 – 4 tys. zł. Jakie są na to szanse w obecnej sytuacji gospodarczej?

Podwyżka płacy minimalnej. Przez koronawirusa może być z tym problem

Gdyby nie epidemia koronawirusa, być może znalazłyby się pieniądze na podwyżki płacy minimalnej. Tymczasem czeka nas kryzys gospodarczy. Według prognoz przekazanych przez rząd, w tym roku polski PKB spadnie o 3,4 proc. To z pewnością odbije się na rynku pracy. Nie ma więc co liczyć na spektakularny wzrost płacy minimalnej.

Płaca minimalna. Jak jest ustalana?

Płaca minimalna jest to najniższy poziom wynagrodzenia, który jest ustalony prawnie. Oznacza to, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu nie może otrzymać za swoją pracę wynagrodzenia niższego niż płaca minimalna. Poziom płacy minimalnej jest ustalany co roku. Dyskutują o tym pracodawcy ze związkami zawodowymi. W sytuacji gdy nie doszliby do porozumienia, wysokość pensji minimalnej ustala rząd.