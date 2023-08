PKW uderza w Czaputowicza. "Podważa zaufanie do prawidłowości wyborów i referendum"

Państwa Komisja Wyborcza odniosła się do słów byłego szefa MSW w rządzie PiS, który oskarżył PKW o "pogwałcenie konstytucji". - Ostatnie wypowiedzi Jacka Czaputowicza podważają zaufanie do prawidłowości przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego (…). Tym samym podważają zaufanie obywateli do ustalonych wyników wyborów - oświadczył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.