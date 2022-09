Piwna autostrada. Nietypowy karambol na Florydzie

Autostrada na Florydzie zamieniła się w prawdziwie piwną drogę. Wszystko dlatego, że ciężarówka z naczepą przewożącą skrzynie z puszkami tego alkoholowego napoju przewróciła się, rozsypując całą zawartość na autostradę. Srebrne morze puszek nie powstało przypadkowo. To efekt wypadku, który wydarzył się na południowych pasach autostrady międzystanowej 75, blisko 50 kilometrów na północ od Tampy. Według analizy policji całe zdarzenie zaczęło się od tego, że jedna z ciężarówek próbowała zmienić pas ruchu, zmuszając tym samym inne do gwałtownej reakcji. Niestety, jedna z ciężarówek nie zdążyła wyhamować i uderzyła w tę znajdującą się przed nią. Potem był już tylko efekt domino. I to właśnie ten ostatni pojazd okazał się sprawcą piwnej autostrady - to właśnie on przewoził puszki z piwem.

