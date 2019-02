PiS triumfuje. Chodzi o głośną awanturę w Sali Kolumnowej Sejmu

Głośna sprawa obrad w Sali Kolumnowej Sejmu w grudniu 2016 roku ma swój finał. Decyzją radomskiego sądu, nie będzie śledztwa w sprawie

złożenia fałszywych zeznań przez 233 świadków, w większości posłów PiS. Zdaniem opozycji, posiedzenie w ogóle nie miało prawa się odbyć.



PiS wpadł wówczas na pomysł przeniesienia obrad do Sali Kolumnowej. Doszło w niej do przepychanek między posłami PiS a politykami opozycji. Padały niewybredne słowa, nie dopuszczono do głosu parlamentarzystów spoza rządzącej partii. W tym ogromnym chaosie i zamieszaniu, przeprowadzono głosowanie m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.