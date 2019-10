WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze wybory parlamentarne + 1 pis Maja Kołodziejczyk 32 min. temu PiS. Przedstawiamy program i obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości na na wybory parlamentarne 2019 Wybory parlamentarne zbliżają się wielkimi krokami. Sprawdź, co swoim wyborcom oferuje Prawo i Sprawiedliwość. Wymieniamy obietnice wyborcze i przedstawiamy program PiS. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie PiS. Przedstawiamy program i obietnice wyborcze Prawa i Sprawiedliwości na na wybory parlamentarne 2019 (iStock.com) Wybory Parlamentarne 2019 Wybory parlamentarne zaplanowano na niedzielę 13 października. Wówczas Polki i Polacy wybiorą wówczas 100 senatorów oraz 460 posłów. Należy podkreślić, że aby głosować mogą jedynie osoby pełnoletnie, które najpóźniej w dniu wyborów skończą osiemnaście lat. W celu głosowania należy stawić się w lokalu wyborczym odpowiadającym naszemu miejscu zameldowania w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem. Na miejscu zostanie zweryfikowana nasza tożsamość, dlatego należy mieć ze sobą dokument ze zdjęciem (może być to zarówno dowód osobisty, jak i paszport, prawo jazdy oraz legitymacja studencka). W artykule zamieściliśmy istotne informacje dotyczące programu oraz obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość - program i obietnice wyborcze Pełny program PIS jest dostępny na stronie www.pis.org.pl.Poniżej wymieniliśmy najważniejsze założenia. Podniesienie pensji minimalnej (Na koniec 2020 r. minimalna pensja ma wynosić 3000 zł, a na koniec 2023 r. już 4000 zł. W roku 2021 większość emerytów otrzyma drugą trzynastkę, czyli nie jedną trzynastkę, a dwie trzynastki) Przeznaczenie 2 mld zł na fundusz modernizacji placówek służby zdrowia Wzrost poziomu wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku o 6 proc. Skokowe podniesie do miliona euro ryczałtu dla małych i średnich przedsiębiorców z 250 tys. euro do miliona euro, a przyszłości do dwóch milionów euro Usprawnienie SOR Rozszerzenie leków z listy 75+ Wzrost płacy minimalnej do 4000 zł w 2023 roku Równość w zarobkach kobiet i mężczyzn Kontynuacja programu Mieszkanie+ Kontynuacja programu Czyste powietrze Dofinansowanie usuwania Azbestu Założenie Funduszu Inwestycji w Szkołę (na początku wyniesie on 2 mld i będzie uzupełniany w razie potrzeb) Jasne zasady finansowania oświaty w Polsce Uznanie ważnej społecznie roli Kościoła Remont kolejnych 150 dworców kolejowych Budowa 100 obwodnic Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące