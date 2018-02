PiS o zatrzymaniu Frasyniuka. Mocne słowa Beaty Mazurek

"Robienie dziś z niego męczennika jest śmieszne" - tymi słowami rzeczniczka PiS Beata Mazurek skomentowała zatrzymanie i przesłuchanie Władysława Frasyniuka.

Co powiedział nam Frasyniuk?

Frasyniuk relacjonował, że jeden z policjantów był zamaskowany i nagrywał jego zatrzymanie kamerą. Jak sam mówi, zatrzymano go przed 7 rano i zawieziono do prokuratury w Oleśnicy. Tam przyjechał prokurator z Warszawy. - Spotkaliśmy się w połowie drogi - skomentował.

- Nie pozwolono mi na nic prócz tego, że mogłem się ubrać. Policjanci przestraszyli się psów, które zaczęły szczekać - mówi naszemu reporterowi. Komentując zatrzymanie, stwierdził, że zaskoczyło go to, że skuto go kajdankami do tyłu.