PiS miał prześwietlać zarobki prezesa NBP. Ustawa odłożona na półkę, utknęła w konsultacjach

Sztandarowy projekt ministra koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego dotyczący jawności życia publicznego procedowany jest od roku. Obecnie wylądował na półce i utknął na etapie konsultacji. Gdyby przepisy weszły w życie swój majątek musiałby ujawnić prezes NBP Adam Glapiński.

Tajne zarobki w NBP

Oprócz osób zajmujących kierownicze stanowiska w NBP, w projekcie ustawy wymienionych jest ponad 100 stanowisk w instytucjach państwowych, których urzędnicy mieliby również ujawniać swój majątek. Przepisy objęłyby ok 1,5 mln osób - często zajmujących szeregowe stanowiska. To dlatego ustawa spotkała się z ostrą krytyką organizacji pozarządowych, środowisk prawniczych i Rzecznika Praw Obywatelskich. Ten ostatni pisał: - Projekt ustawy przyznaje Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego w istocie uprawnienie wezwania do złożenia oświadczenia majątkowego każdej osoby, jeśli tylko on uzna, że pełni ona funkcję publiczną - twierdził Adam Bodnar.