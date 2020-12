Rozłam w Zjednocznonej Prawicy? Jest komentarz Marka Suskiego

Panie Ministrze a propos tej jedności w zjednoczonej prawicy pytanie czy ta z jedność czy ta jedność jest utrzymana bo słyszeliśmy jak Ryszard Terlecki wicemarszałek Sejmu mówi o Janie Marii jackowskim że on jest szkodnikiem mówi także że widzi coraz mniej miejsca dla senatora Jana Marii Jackowskiego w klubie Prawa i Sprawiedliwości przypomnijmy że Jan Maria Jackowski miał trochę inne zdanie co do niej nowej niż pozostali polityce zjednoczonej prawicy No to pytanie czy Pana zdaniem Jan Maria Jackowski jest takim szkodnikiem i czy nadal będzie w klubie Prawa i Sprawiedliwości czasem jak były różne sprawy jego działania Czasami rzeczywiście mogą budzić zdziwienie nawet irytację No bo nie uzgadnia pewno wychodzi z nimi czasami samodzielnie ale to nie zagraża jedności zjednoczonej prawicy dlatego że w gruncie rzeczy istotną sprawą jest posiadanie większość ponieważ to same odwołuje pogubię premiera może odwołać 3 Ministrów bosana takich uprawnień nie ma Nie mamy większości w senacie więc czy jedna kolokwialnie się mówi szabla mniej czy więcej w senacie to nie zmienia w sytuacji zjednoczonej prawicy Jezu Tutaj jakiegoś zagrożenia nie ma nowym rzeczywiście senator Jackowski jest znany z różnych czasami dość bulwersujący ich wypowiedzi też zachowań pamiętam tego zdjęcia gdzieś na negliżu Jest to postać barwna No jak to bywa tak że taki trochę cios poniżej pasa na bo skierowany w stosunku do kolegi w tej samej opcji politycznej a przypomnijmy że te zdjęcia były z ukrycia robione wypada tak wyciągać takie rzeczy no ale to tylko są bardzo niej a ona się ukazały w końcu nic strasznego Trochę się pośmialiśmy z tego i tyle no w końcu podejrzanego i i to że tak pewno nie popełnia przestępstwa raczej żartobliwe a sprawa jest taka możliwość i wyciąga to powiedzmy Panie Ministrze czy pan określił b Ale na tą Kwiatkowskiego jakoś kotnika ja mówię o pewnej jego barwności no jednak nie chodzę na plaży nago więc no to jest nawet podejrzany nie podejrzany przez dziennikarzy ale my musimy pamiętać że nas ciągle się podgląd to tak trochę mówiąc żartobliwie no ale takie zachowanie trochę jednak ponadstandardowe czy jest szkodnikiem trzeba by się zastanowić nad tym jak niektórzy nasi parlamentarzyści i zachowując nawet zdania wyrażać tutaj kwestia