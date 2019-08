PiS. Kto przejmie stery po Jarosławie Kaczyńskim? Polacy zagłosowali

Prezes PiS zapowiedział, że wycofa się z polityki za 4 lata. Partią będzie wówczas kierował ktoś inny. Szybko ruszyła lawina spekulacji. Polacy są zgodni. Aż 38 proc. ankietowanych oddało głos na jedno nazwisko.

- Na wsi i w mieście, a wszystko po to, by uzyskać odpowiedź na pytanie jak iść dalej. Zapowiedzieliśmy cztery lata temu, że pójdziemy pewną drogą i każdy, kto zna fakty przyzna, że my tą drogą poszliśmy. Dużo spraw załatwiliśmy. Ten system społeczny, który istniał poprzednio, został w znacznym stopniu skorygowany. Idziemy w tym kierunku i będziemy dalej iść - mówił nie dalej jak miesiąc temu Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami na Mazowszu . - Za cztery lata ktoś inny będzie stał na moim miejscu, bo ja już swoje lata mam, i będzie mógł powiedzieć - kolejny raz dotrzymaliśmy słowa - dodał.

Jeszcze w grudniu zeszłego roku wizję przejęcia PiS przez Mateusza Morawieckiego komentował w programie WP "Tłit" Włodzimierz Cimoszewicz. - Czy Morawiecki może go zastąpić? Przy założeniu, że chodzi o kontynuowanie tej samej filozofii władzy - przez dzielenie - niestety tak. Jego ostatnie przemówienie na urodzinach Radia Maryja to to samo, co gorszy sort - kontynuował. - Czy jest w stanie opanować te wszystkie rozbrykane konie? Mnie bardziej interesuje nie to, czy jest przygotowany do przejmowania PiS-u, tylko co robi z krajem - podsumował.