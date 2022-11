PiS chce zbadać wpływy rosyjskie. "To pułapka z zapadką"

- Decyzja jeszcze przed nami, ale jeżeli to faktycznie dotyczy tej cezury czasowej do 2022 roku, to może warto się zastanowić. Jeżeli jeszcze byśmy ją rozszerzyli o 2005 rok, gdzie była chociażby decyzja ministra Jasińskiego podpisana bez czytania umowy gazowej, to mogłoby to być dosyć ciekawe - komentował wicemarszałek Senatu Piotr Zgorzelski. Gość programu "Tłit" Wirtualnej Polski był pytany o pomysł polityków Solidarnej Polski oraz Prawa i Sprawiedliwości, by powołać komisję ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. - Nie wykluczałbym takiego procesu dochodzenia do prawdy, z odsunięciem tej warstwy publicystyczno-politycznej, która towarzyszy tej sprawie, co jest oczywiste, bo jesteśmy już w kampanii wyborczej - wyjaśniał polityk PSL-Koalicji Polskiej, dodając, że "(komisja) być może jest pułapką z zapadką, którą sobie zafunduje Prawo i Sprawiedliwość, które powołuje te komisje po to tylko, by przykryć niewygodny temat Patriotów".

