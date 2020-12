PiS chce wyprowadzić Polskę z UE? Jest komentarz Antoniego Macierewicza

Antoni Macierewicz powiedział, że "Polska jest nadzieją dla Europy". Polityk w wywiadzie skomentował także zakup Polska Press przez PKN Orlen. - To dobra decyzja - powiedział marszałek senior.

Antoni Macierewicz na pytanie, czy polska niepodległość jest zagrożona, odpowiedział, że jest to obszerna rozprawa. - Czy mamy wchodzić do Europy federalnej, którą chcą stworzyć Niemcy i Francja czy mamy pozostać państwem niepodległym - to bardzo ważna dyskusja, która zadecyduje o przyszłości Polski i Polaków w najbliższym czasie - dodał marszałek senior Sejmu w PR24.

Według Antoniego Macierewicza Polska jest nadzieją dla Europy. - Fala neomarksizmu ogarnęła znaczną część społeczeństw Europy i próbuje też niszczyć Polskę - stwierdził polityk.

Macierewicza zapytany także o to, czy PiS chce doprowadzić do wyjścia Polski z Unii Europejskiej, czyli tzw. POLEXITU odpowiedział: "my chcemy, żeby UE została suwerennym związkiem niepodległych państw.

Zobacz też: Budżet UE. Janusz Kowalski: mogliśmy być wielkim mocarstwem europejskim

Antoni Macierewicz komentuje napięcia w Zjednoczonej Prawicy

Marszałek senior stwierdził także, że prawica nadal jest zjednoczona. Dodał, że między politykami dochodzi do różnic w poglądach m.in. jeśli chodzi o taktykę Polski, jako państwa niepodległego, które prowadzi negocjacje ws. budżetu unijnego.

Polityk przekazał, że w tym obszarze pojawiają się różne stanowiska. Według niektórych utrata niepodległości może skończyć się okropnymi konsekwencjami gospodarczymi. Stanowiska innych polityków znacznie się różnią. Antoni Macierewicz wyjaśnił także, że takie dyskusje są normalne.

Marszałek Sejmu skomentował także zakup wydawnictwa Polska Press przez PKN Orlen. Na stwierdzenie, że opozycja twierdzi, że to "zabójstwo prasy lokalnej" Macierewicz powiedział: - To jest problem z ludźmi, którzy nie zdają sobie sprawy, co to patriotyzm.

Macierewicz dodał, że Orlen podjął dobrą decyzję. - Ona może się przyczynić do repolonizacji mediów. Taka była inicjatywa - powiedział polityk na antenie Polskiego Radia 24.