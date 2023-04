PiS chce ostrzej karać za zdradę ojczyzny. Jest projekt

Nowością jest wprowadzenie zapisu o "nieumyślnym szpiegostwie", które byłoby zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Przestępstwo to miałoby polegać na przekazaniu informacji mogącej zaszkodzić państwu osobie lub podmiotowi "co do którego - na podstawie towarzyszących okoliczności - powinno się przypuszczać, że bierze on udział w działalności obcego wywiadu".