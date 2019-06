PiS buduje listy i szuka liderów, plejada gwiazd z Europarlamentu ma aktywnie działać w Polsce. Władza rusza z kampanią

PiS zaczęło budować listy wyborcze do Sejmu i Senatu – ustaliła Wirtualna Polska. Przed Jarosławem Kaczyńskim wybór najmocniejszych i najbardziej popularnych kandydatów na "szpice" list na jesień. Plejada gwiazd PiS wybranych do Parlamentu Europejskiego będzie aktywnie działać na polu krajowym. Nowi europosłowie budują też polityczne zaplecze, które będzie współtworzyć kampanię w Polsce. Partia ma jedną główną zasadę: wszystkie ręce na pokład.

Fragment listu Jarosława Kaczyńskiego do wyborców: "Zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest niezmiernie ważne. Teraz czekają nas jesienne wybory do Sejmu i Senatu. To w nich rozstrzygać się będzie przyszłość naszej Ojczyzny oraz dalsze losy dobrej zmiany."