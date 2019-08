Piotr Woźniak-Starak zaginął. Media: "Narkotyki w motorówce"

Piotr Woźniak-Starak wciąż nie został odnaleziony. Kolejne doniesienia opublikowała teraz lokalna prasa. Gazeta podaje, że na motorówce znaleziono narkotyki. "Nie wiemy do kogo należały ani jakie to były narkotyki. Śledczy zapewne analizują próbki oraz badają ślady" - czytamy.

Piotr Woźniak-Starak w niedzielę nad ranem miał wypaść z motorówki do jeziora Kisajno. Świadek zdarzenia w rozmowie z Radiem ZET podkreśla, że dziwne zachowanie łodzi obserwował razem z kolegą już od godz. 2 w nocy. To wtedy poinformowali służby, że może dziać się coś niepokojącego.

Teraz "Twój Kurier Olsztyński" informuje, że w motorówce znaleziono narkotyki. By zweryfikować te informacje skontaktowaliśmy się z policją, która odesłała nas jednak do prokuratury. - Nie ujawniamy żadnych szczegółów dotyczących postępowania przygotowawczego - powiedział w rozmowie z nami Krzysztof Stodolny, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Piotr Woźniak-Starak zaginął na jeziorze Kisajno. W akcji sonary i echosondy

Piotr Woźniak-Starak, który w niedzielę w nocy wypadł za burtę motorówki, jest nadal poszukiwany. Do akcji na jeziorze Kisajno włączyła się Grupa Specjalna Płetwonurków RP. To elita nurków specjalizujących się w poszukiwaniach ofiar utonięć. - Akcja jest trudna, wykorzystujemy jednak najnowocześniejszy sprzęt, m.in. sonary i echosondy, dający duże możliwości znalezienia ciała - informuje Wirtualną Polskę Maciej Rokus z GSP RP.

Piotr Woźniak-Starak poszukiwany trzecią dobę. Trudny teren

To trzeci dzień poszukiwań. We wtorek rano na jezioro Kisajno wypłynęły jednostki straży pożarnej z Giżycka i Mrągowa oraz łodzie Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do sprawdzenia następnej części akwenu, gdzie zaginął Piotr Woźniak-Starak, wyruszyli płetwonurkowie oraz załogi policyjnych łodzi z sonarami. We wtorek w poszukiwaniach biorą udział również pracownicy firmy detektywistycznej, których wynajęła rodzina 39-latka.