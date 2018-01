Pijany Polak ze swastyką na plecach "hajlował" na Słowacji. Trafił do psychiatryka

Policja aresztowała go w akwaparku w na terenie Liptowskiego Mikulasza (ok. 60 km od Zakopanego).

Do informacji o zatrzymaniu Polaka dotarła "Gazeta Krakowska". Jak donosi gazeta, bawił się w miejscowym akwaparku ze znajomymi, także Polakami. Robili to na tyle głośno, że wezwano policję. Obsługa zwróciła uwagę mundurowych na mężczyznę z dużymi tatuażami na plecach. Były to napis "Sieg heil" oraz swastyka. Incydent miał miejsce po południu 23 stycznia.