Pijany mężczyzna strzelał z wiatrówki do samochodu. W środku był 85-latek z wnuczką

Mężczyzna z okna swojego mieszkania trafił w dwie szyby i dach samochodu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Grozi mu nawet 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 15. Śledczy ustalili, że strzały oddano z okna bloku. Gdy policjanci weszli do mieszkania 55-letniego mężczyzny, przyznał się do winy i wydał wiatrówkę.