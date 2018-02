Pijany i nieprzytomny 13-latek w Gdańsku. "Tylko 33 st. C"

Policjanci uratowali 13-latka, którego znaleźli na przystanku autobusowym przy ul. Krasickiego w Gdańsku. Chłopak nie dawał znaków życia i natychmiast trafił do szpitala. Tam okazało się, że jest pod wpływem alkoholu i skrajnie wyziębiony.

- 13-latek trafił do szpitala. Jego ciało było wychłodzone do ok. 33 st C. Okazało się też, że miał 2,3 promila alkoholu w organizmie - dodaje policjantka.