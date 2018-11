Pijany dziadek wiózł 9-letniego wnuczka. Zatrzymał go policjant po służbie

Funkcjonariusz z policji w Żarach zajechał drogę kierowcy, który jechał całą szerokością jezdni i nieustannie zjeżdżał w lewą stronę. Gdy odebrał mu kluczyki, okazało się, że jest pijany, ma zakaz prowadzenia pojazdów, a z tyłu wiezie 9-letniego wnuczka.

Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Żarach jechał samochodem po służbie na trasie K 27. Przed sobą zauważył kierowcę volkswagena polo, który jechał całą szerokością jezdni i co chwilę zjeżdżał na lewą stronę.

Funkcjonariusz postanowił go zatrzymać i sprawdzić, co się dzieje. Zajechał mu drogę i odebrał kluczyki. Okazało się, że 51-letni dziadek wiózł 9-letniego wnuczka. Na miejsce wezwano patrol. Kierowcę przebadano alkomatem. Mężczyzna miał 3 promile alkoholu we krwi.