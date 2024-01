Pietrzak i Król na czele marszu 11 stycznia? "To jest próba manipulacji"

- Za kilka dni Marsz Wolnych Polaków. Kto powinien iść na jego czele? Jan Pietrzak? - z takim pytaniem Paweł Pawłowski zwrócił się do gościa programu "Tłit" w WP, posła PiS Michała Dworczyka. - Nie wiem, kto powinien iść na czele marszu 11 stycznia, ale wiem, kto powinien wziąć w nim udział - odparł polityk PiS. - Powinni w nim wziąć udział wszyscy Polacy, dla których istotne jest przestrzeganie prawa i praworządności. Wbrew temu, co można usłyszeć i przeczytać w różnych tekstach, niestety też znajdujących się w państwa serwisie, nie jest to marsz w obronie wpływów prawicy czy PiS w mediach publicznych, nie jest to marsz przeciwko czy w obronie konkretnej jednej, czy drugiej osoby, jest to marsz w obronie pewnych zasad. Jest to marsz, którego celem jest protest przeciwko łamaniu ustaw. Ustaw, które zostały złamane przy próbie zawłaszczenia mediów publicznych przez rząd Platformy Obywatelskiej. Bądźmy precyzyjni, każdy, kto chciałby, żeby w Polsce było przestrzegane prawo, powinien wziąć udział w tym marszu - tłumaczył Dworczyk. - A widziałby pan na tym marszu Jana Pietrzaka i Marka Króla, bo oni właśnie w tych wolnych mediach, za którymi wy optujecie, pojawiają się i wygłaszają swoje opinie... - przypomniał prowadzący program. - To jest właśnie taka próba manipulacji i próba zdyskredytowania swojego interlokutora poprzez wprowadzanie na taką przedziwną ścieżkę dyskusji o konkretnych dziennikarzach, konkretnych ekspertach czy konkretnych osobach występujących w różnych stacjach - stwierdził Dworczyk. - Myślę, że moglibyśmy znaleźć w każdej telewizji, w każdym portalu, w każdej gazecie, osoby, które udzieliły wypowiedzi, które absolutnie nie powinny mieć miejsca, które są karygodne, a niektóre nawet powinny być ścigane... - tłumaczył. - A te wypowiedzi były karygodne? - dopytywał prowadzący. - Oczywiście, że były karygodne - przyznał polityk PiS. Powtórzył, że intencją marszu 11 stycznia jest obrona prawa. - Intencją tego marszu jest sprzeciw przeciwko temu, że rząd Donalda Tuska próbuje łamiąc ustawy przejąc media publiczne, w sposób nieudolny zresztą - dodał. - Jest to marsz wolnych Polaków, którzy nie godzą się na łamanie prawa - podkreślił Michał Dworczyk.