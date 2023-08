Pieskow: Polskie władze prowokują

- Jeśli chodzi o białoruskie śmigłowce, to jeśli dobrze rozumiem, sami Polacy potwierdzili, że ten fakt naruszenia nie został zarejestrowany na radarach. Dlatego jest tam wiele dziwności. Ogólnie rzecz biorąc, sami Polacy - są skłonni do prowokowania sytuacji, do zwiększania napięcia. Jest to linia, która nie jest nowa, postępuje w ostatnich latach - powiedział Pieskow, cytowany przez kremlowską agencję RIA Novosti.