Pierwsze upały możliwe już w maju. Znamy najnowsze prognozy

Ocieplenie wróci do Polski. Możliwe upały po 24 maja

"W minioną niedzielę 14.05, gdy na stacji IMGW we Fromborku zanotowano 25,1 st. C. Na stacji synoptycznej w Kętrzynie było 24,9 st. C. To obecnie najwyższe temperatury notowane w Polsce w tym roku" - wskazuje DobraPogoda24.pl.