Pierwsze prognozy na święta i majówkę. Kwiecień cieplejszy niż zwykle

Niemal 20 st. C w cieniu i to nie tylko na południu Polski. Do naszego kraju napływają ciepłe masy powietrza, które dotrą w końcu także na Pomorze i Mazury. Prognozy pokazują, że również początek kwietnia będzie cieplejszy niż zwykle.

Centrum wyżu z południowego zachodu dotrze nad Polskę w sobotę przed południem (Twitter.com/ventusky.com/screen)

Przed nami bardzo ciepła sobota, a temperatura w całym kraju wzrośnie nawet do 15-18 stopni, choć miejscami może być nawet 20 st. C w cieniu. Co ważne, tym razem na co najmniej 16 st. C możemy liczyć również na Pomorzu czy Suwalszczyźnie. Przy takiej temperaturze na plaży nad Bałtykiem - za parawanem chroniącym od wiatru - można pokusić się o pierwszą tegoroczną opaleniznę.

Uważajmy jednak z weekendowymi planami, bo niestety w niedzielę - na szczęście tylko przejściowo - pojawi się kolejny front atmosferyczny - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

W niedzielę front przyniesie chmury oraz przelotne opady deszczu niemal w całym kraju.

Od północnego zachodu zacznie się ponownie ochładzać. Termometry wskażą od 8-11 st. C na północnym zachodzie i na północy do 15-17 st. C w centrum, na wschodzie i na południu.

W poniedziałek (1 kwietnia) w całym kraju ponownie pogoda zagości wyż i słońce, ale będzie chłodniej: 7-11 st. C. Zimniejsza aura utrzyma się przez trzy kolejne dni.

Kwiecień cieplejszy niż zwykle

Z prognoz długoterminowych wynika, że w kwietniu nie powinniśmy narzekać na chłód.

Amerykańskie modele pogodowe wskazują, że cały miesiąc w Europie Środkowej będzie dużo cieplejszy niż zazwyczaj. Temperatura może być wyższa o 1-2 st. Celsjusza niż średnia wieloletnia. W przypadku Warszawy to 7,9 st. C - wyjaśnia TVN24.

Wyższą od średniej temperaturę amerykańskiej Narodowej Administracji do spraw Oceanu i Atmosfery (NOAA) oznaczyła kolorami pomarańczowym i czerwonym.

Święta i majówka

Są już też pierwsze prognozy na święta wielkanocne i długi majowy weekend. Modele Acuweather.com pokazują, że w świąteczny weekend będzie słonecznie, choć w niektórych miejscach mogą pojawić się przelotne opady i zachmurzenia. Słupki rtęci pokażą 9-17 st. C.

Weekend majowy nie powinien nas zaskoczyć śniegiem, ale na południowym wschodzie może być wyjątkowo deszczowy i pochmurny. Eksperci zaznaczają, że to wstępne informacje, które mogą znacznie się zmienić.

