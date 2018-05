Pielęgniarki mają dość. W czerwcu decyzja o proteście

Do końca maja przedstawiciele pielęgniarek i położnych będą rozmawiać z rządzącymi o wzroście płac i poprawie warunków pracy. W przypadku braku porozumienia - rozważają strajk. "Czara goryczy się przelała" - mówią.

Średnia wieku wśród polskich pielęgniarek to ponad 50 lat. Zaledwie co siódma ma poniżej 40 lat, a pacjentami zajmują się w większości panie tuż przed emeryturą. Albo takie, które na emeryturę mogłyby przejść. Mogłyby, ale szpitale robią wszystko, by je zatrzymać - absolwentek szkół pielęgniarskich jest bardzo mało, a większość z nich emigruje na Zachód. Co roku z systemu służby zdrowia "ubywa" nawet po trzy tysiące pielęgniarek. Przy obecnych trendach demograficznych to katastrofa.