Piekło dla promotorów brexitu. Tusk jak "amerykański pastor"

- Słowa Tuska o piekle były nie na miejscu. I myślę, że nie do końca przewidział, jaki będą miały oddźwięk - mówi WP dr Janusz Sibora, ekspert od dyplomacji. Krytyczne uwagi o zwolennikach brexitu spotkały się z wielkim oburzeniem w Wielkiej Brytanii.

"Haniebne, niegrzeczne, głupie". "Kompletnie oburzająca zniewaga". "Idź do diabła, Donaldzie Tusku!". To tylko niektóre z recenzji, jakie w brytyjskiej prasie zebrał szef Rady Europejskiej za swoją czwartkową sugestię o tym, że promotorom brexitu bez planu należy się "specjalne miejsce w piekle". Wypowiedź byłego premiera zdominowała brytyjską dyskusję o brexicie i

Choć słowa Tuska był skierowane do polityków stojących za kampanią w sprawie brexitu, niesmak odczuli także część z tych, którzy krytykowali podejście własnego rządu. Umiarkowany poseł konserwatystów Nick Boles i lider frakcji sprzeciwiającej się twardemu brexitowi stwierdził, że słowa Tuska pokazują dlaczego Wielka Brytania nie może pozostać w UE. Podobnie wypowiedział się Matt Hancock, minister ds. zdrowia który w referendum głosował przeciwko brexitowi.

Gafa

Czy oznacza to, że Tusk popełnił dyplomatyczną gafę? Zdaniem dr Janusza Sibory, badacza dyplomacji z Uniwersytetu Gdańskiego, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca.

- Czytałem w jednym z komentarzy, że w Wielkiej Brytanii, że tam odwołania polityków do religii nie są w dobrym tonie. I rzeczywiście to były raczej słowa w duchu amerykańskiego pastora, niż polityka. Takie porównania zostawiłbym jednak tym, którzy działają w sferze ducha. Po reakcji Brytyjczyków widać, jak niebezpieczne jest używanie porównań religijnych - mówi Sibora. Jak dodaje, Tusk powinien był sięgnąć do słownika aforyzmów i wybrać bardziej dyplomatyczne sformułowanie.