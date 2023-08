Makabryczne odkrycie. Osiemnaście ciał w lesie w Grecji

Osiemnaście spalonych ciał

Grecka straż pożarna poinformowała, że we wtorek w pobliżu chaty na skraju lasu, w pobliżu wioski Avantas, odnaleziono osiemnaście spalonych ciał. Region ten, niedaleko Parku Narodowego Dadia, to popularna trasa, którą migranci z Syrii - przez rzekę - docierają z Turcji do Grecji.