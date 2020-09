Piątka dla zwierząt. Burzliwa debata w Sejmie. Konfederacja zakłóca wystąpienia

- Nasz kraj od wielu lat się zmienia. Niestety czasami za wolno, ale w dobrą stronę. W wymiarze humanitarnym człowiek, który kocha zwierzęta, kocha ludzi. Z badań wynika, że seryjni zabójcy często w dzieciństwie znęcały nad zwierzętami. Dobro i miłość jest kierowane do wszystkich żyjących istot - mówił w Sejmie Marek Suski. Poseł PiS przekonywał, że w "dzisiejszych czasach futro to zabawa". - Przecież obecnie ubrania nie muszą być z futra (...) - zapewniał polityk.

- Proponujemy dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza to cyrk bez zwierząt. W XXI wieku to hasło chyba powszechnie zrozumiałe. Ponad 80 proc. naszych obywateli popiera taki zakaz - mówiła z trybuny sejmowej Katarzyna Piekarska. Posłanka KO zwróciła uwagę, że projekt przewiduje dwuletni okres "vacatio legis".

Z mównicy przemawiał także Marcin Kulasek. - Zwierzę nie jest rzeczą i ma prawo do godnego traktowania i cieszę się, że na sali większość osób z tym się zgadza. Hodowla zwierząt futerkowych to dochodowy biznes, ale to nie jest fundament polskiej gospodarki i widać to z dostępnych danych. Nie twórzmy więc wizji, że projekt doprowadzi branżę mięsną do ruiny - przekonywał poseł Lewicy.