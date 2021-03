Piasek ostro hejtowany. Nie wierzą w koronawirusa. Riposta pójdzie im w pięty

Piosenkarz Andrzej Piaseczny zmaga się z zakażeniem koronawriusem, kilka dni temu w sieci opublikował nagranie ze szpitala, w którym opowiada o chorobie. Piaseczny spotkał się z hejtem ze strony anty-covidowców. Violetta Kołakowska stwierdziła, że nagranie Piasecznego to "żenada i obrzydliwa propaganda", a piosenkarz jest "kiepskim aktorem". Obiektem podobnego ataku stał się kiedyś również dr Marek Posobkiewicz. W programie "Newsroom" Wirtualnej Polski dr Posobkiewicz skomentował sytuację, w jakiej znalazł się Andrzej Piaseczny. - Byłem u Andrzeja Piasecznego w szpitalu, jest bardzo chory i jest podłączony do tlenu. Nie powiedział ani nie zaśpiewał jeszcze ostatniego słowa, więc wróci do nas i będzie nas bawił i cieszył swoją muzyką. Jeżeli chodzi o komentarze dotyczące tego, że Andrzej Piaseczny udaje, to mogę powiedzieć tylko jedno. Doczekaliśmy się szczepionki na koronawirusa, ale tej na głupotę niestety jeszcze nie ma - ocenił dr Marek Posobkiewicz. - Myślę, że z Andrzejem Piasecznym będzie wszystko dobrze, jako lekarze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pacjenci jak najszybciej mogli wrócić do swoich domów - dodał. I wyjaśnił, w jaki sposób leczony jest Andrzej Piaseczny. - To między innymi tlenoterapia z wysokimi przebiegami i inne lekarstwa, takie jak antybiotyki czy sterydy, leki przeciwwirusowe oraz duże dawki tlenu, które stosuje się podczas zapalenia płuc - wyjaśnił dr Posobkiewicz.

