Pedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka

Prokuratura w Bielsku Podlaskim zatrzymała 27-latka podejrzanego o przestępstwa o charakterze pedofilskim. Ofiarą mężczyzny padła 12-latka, a śledztwo sugeruje, że podobnych przypadków mogło być więcej.

Pedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka. Zdj. poglądowePedofil podszywał się pod 20-letnią kobietę. Ofiarą padła 12-latka. Zdj. poglądowe
Najważniejsze informacje:

  • Co się stało? Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec 12-latki.
  • Gdzie? Bielsk Podlaski, województwo podlaskie.
  • Dlaczego? Podejrzany wymusił na dziecku nagrania o charakterze seksualnym.

W środę, 19 listopada, policjanci z Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim złapali mężczyznę podejrzanego o poważne przestępstwa związane z pornografią dziecięcą. Jak opisuje "Fakt", okazało się, że 27-letni mężczyzna posiadał materiały pornograficzne z udziałem 12-letniej dziewczynki oraz groźbą zmuszał ją "do wykonania innych czynności seksualnych".

Udawał 20-latkę, tak zdobywał zaufanie dziecka

Według prokuratury podejrzany nawiązał kontakt z dziewczynką przez aplikację Snapchat, podszywając się pod 20-letnią kobietę. Zdobył jej zaufanie, a następnie zmusił do przesłania nagich zdjęć.

Gdy miał te materiały, groził rozpowszechnieniem ich na Facebooku, jeśli dziewczynka nie spełni jego żądań. Jak czytamy, szantażując dziecko, zmusił je do nagrania i przesłania mu kilku filmów o charakterze seksualnym.

W piątek sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu 27-latka na trzy miesiące. Grozi mu kara od pięciu do nawet trzydziestu lat więzienia.

Z informacji prokuratury wynika też, że mężczyzna mógł w podobny sposób skrzywdzić większą liczbę dzieci. Śledztwo trwa.

Źródło: www.fakt.pl

