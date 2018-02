Pawłowicz pisze do Jakiego ws. kamienicy. Treść zaskakuje

Wyciekła korespondencja Krystyny Pawłowicz do Patryka Jakiego. Posłanka interweniowała w sprawie właścicielki kamienicy, która zdaniem lokatorów była "komornikiem, policjantem i sądem jednocześnie". Teraz Pawłowicz publikuje dokumenty.

W piśmie do Pawłowicz kobieta przyznaje, że podniosła lokatorom czynsz, gdyż musiała płacić wysokie kwoty na utrzymanie budynku, których żądała Wspólnota Mieszkaniowa. Tłumaczy, że zrobiła to w związku z narastającym zadłużeniem i brakiem doświadczenia w zarządzaniu nieruchomością.

Pawłowicz pisze do Jakiego

– Zwróciła się do mnie pani Wierzbicka za pośrednictwem pani adwokat. Otrzymałam pismo, w którym alarmowała, że jeden z lokatorów kamienicy przy ul. Lutosławskiego prześladował ją, odgrażał się, mówiąc, że ją wykończy. Przekazałam tę korespondencję do ministra Jakiego z prośbą, by ze szczególną uwagą sprawdził, czy nie ma tutaj do czynienia ze zemstą. Tym bardziej, że adwokatka zapewniała, że Wierzbicka jest legalnym spadkobiercą, a nieruchomość odziedziczyła po krewnych - mówi Krystyna Pawłowicz w rozmowie z WP.

Do korespondencji w sprawie kamienicy przy ul. Lutosławskiego 9 dotarło Radio ZET. Posłanka w pismach wysłanych w grudniu i styczniu wstawiała się za właścicielką kamienicy, Izabelą Wierzbicką. "Mam nadzieję, że Pan Minister nie pozwoli wykorzystać Komisji do prywatnej zemsty lokatora na właścicielu kamienicy" - napisała Pawłowicz.

Wstrząsające zeznania lokatorów

Relacje lokatorów są dramatyczne. - Widziałam, jak właściciele biją jednego z lokatorów. To był człowiek chory na cukrzycę, który mieszkał sam. Mąż właścicielki wlókł tego człowieka po betonowej posadzce i okładał go pięściami. Ja krzyczałam, by przestał, bo ten człowiek miał rany na nogach. Potem przyjechali policjanci, którzy wywieźli lokatora w niewiadomym kierunku w samych slipach i krótkim podkoszulku - zeznała - Widziałam, jak właściciele biją jednego z lokatorów. To był człowiek chory na cukrzycę, który mieszkał sam. Mąż właścicielki wlókł tego człowieka po betonowej posadzce i okładał go pięściami. Ja krzyczałam, by przestał, bo ten człowiek miał rany na nogach. Potem przyjechali policjanci, którzy wywieźli lokatora w niewiadomym kierunku w samych slipach i krótkim podkoszulku - zeznała Alina Kołodziejczyk, jedna z lokatorek.