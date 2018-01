Paweł Kukiz zaatakował Barbarę Nowacką. Nawiązał do wyprawy Petru na Maderę

Liderka lewicy Barbara Nowacka zamiast być na protestach po odrzuceniu przepisów liberalizujących aborcję poleciała na wakacje. Jej zachowanie wyśmiał Paweł Kukiz. "Najpierw Ryszard na Maderze a teraz Nowacka na Bali" - napisał lider Kukiz'15.

Po kompletnej kompromitacji opozycji w trakcie głosowania w Sejmie nad projektem "Ratujmy Kobiety", Barbara Nowacka skrytykowała PO i Nowoczesną za to, że ich głosami przepadł projekt liberalizujący przepisy aborcyjne. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" twierdziła, że obecna opozycja do niczego się nie nadaje .

"Nie ma co się oszukiwać, opozycja parlamentarna straciła wiarygodność. Po tym głosowaniu jesteśmy w innej sytuacji" - powiedziała. I pytała: "Gdzie, do cholery, byliście?".

"Podburzyła ludzi i ... wyjechała"

"Narobiła zamieszania, podburzyła ludzi i ... wyjechała. Porażający "szacunek" dla wyborców Lewicy ... I mimo, ze to nie moja bajka to aż mi ich żal. Naprawdę" - napisał w komentarzu do tej sytuacji Paweł Kukiz na Facebooku.