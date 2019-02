Patryk Jaki zmieni okręg? Nowe doniesienia gazety

W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego, Patryk Jaki ma wystartować ze śląskiej listy Prawa i Sprawiedliwości. O sprawie pisze "Dziennik Zachodni"



Jaki ma dostać trzecie miejsce na śląskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Czołówkę do eurowyborów w regionie otwiera Jadwiga Wiśniewska, za nią startuje Grzegorz Tobiszowski. Dla Patryka Jakiego jest już to czwarte województwo do którego jest przymierzany. Decyzją prezydenta Andrzeja Dudy, Polacy pójdą do urn 26 maja.