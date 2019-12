Patryk Jaki o politykach PiS: niektórzy nie znają prawa

Patryk Jaki uważa, że powoływanie komisji śledczej ws. Mariana Banasia to fatalny pomysł. Zarzuca opozycji niechęć rozwiązania problemu. Jednocześnie twierdzi, że "niektórzy politycy PiS nie znają prawa" w tym zakresie.

Afera Mariana Banasie ciągnie się i ciągnie, że końca nie widać. Szef NIK poddać się nie chce i nie rezygnuje. Patryk Jaki w rozmowie z "Faktem" przyznał, że PiS wyczerpał już wszystkie możliwości jako partia, by nakłonić Banasia do podania się do dymisji.