Patrycja zaginęła w Berlinie. Szuka jej policja i rodzina

Rodzina 17-letniej Patrycji Zawadzkiej obawia się, że nastolatka została uprowadzona do Niemiec. W Berlinie szukają jej wolontariusze, roznoszą ulotki. - Prokuratura powinna już działać - powiedział Wirtualnej Polsce Dariusz Loranty, były policjant.

17-letnia Patrycja Zawadzka (Facebook.com)

- We wtorek przyjęliśmy zgłoszenie o zaginięciu 17-letniej Patrycji Zawadzkiej. Rodzina złożyła obszerne wyjaśnienia, policja prowadzi poszukiwania - powiedziała Wirtualnej Polsce podinspektor Marta Sulowska, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Na pytanie, czy Patrycja może przebywać w Berlinie, odpowiedziała, że funkcjonariusze "prowadzą czynności" z Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Policji i to wszystko, co może w tej chwili powiedzieć.

"Szukamy Patrycji"

Matka Patrycji, która jest teraz w Berlinie, nie odbiera telefonu. Dodzwoniliśmy się do wolontariuszy z grupy "Zaginieni przed laty", którzy szukają nastolatki w stolicy Niemiec.

- Sprawdzamy wszystkie ślady, nasi wolontariusze są na dworcu. Rozwieszamy plakaty, roznosimy ulotki w Berlinie - powiedziała Wirtualnej Polsce Dominika z grupy "Zaginieni przed laty".

Szokujące wpisy

Jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, mężczyzna, z którym Patrycja wyjechała do Berlina, był już skazany i namawiał też koleżanki 17-latki do wyjazdu do Niemiec.

Artur, z którym Patrycja miała wyjechać do Berlina, w wulgarny sposób komentował jej wpisy na Facebooku. Pisał o niej: "ty szmatławcu". Kiedy 17-latka utworzyła z nim wspólny profil, publikując ich zdjęcia napisał, że co prawda był z nią na lodach, ale nic ich nie łączy i kategorycznie zażądał usunięcia fotek. Profil Artura i Patrycji wczoraj zniknął z Facebooka.

- Są dwie grupy nastolatek narażonych na handel kobietami. Pierwsza grupa to dziewczyny, które są oszukiwane, że jadą pracować jako kelnerki. Druga jest na granicy pełnoletniości. Nieprawidłowe relacje w domu powodują, że dziewczyna ucieka z niego i trafia na człowieka, który obiecuje jej złote góry, a potem wykorzystuje. Podejrzewam, że chodzi o ten drugi typ dziewczyn - powiedział Wirtualnej Polsce Dariusz Loranty, były policjant. - Prokuratura powinna już działać w tej sprawie - dodał.

Podobnego zdania jest fundacja La Strada, ktora walczy z wykorzystywaniem kobiet.

- Handel ludźmi w ostatnich latach się zmienił. Takiego stricte handlu kobietami jak kiedyś jest znacznie mniej, mamy mniej takich spraw. Tutaj wszystko jest bardzo niejasne. Dziewczyna jest dzieckiem, więc poszukiwania powinny być priorytetowe. Powinien też być poszukiwany ten mężczyzna Artur - powiedziała Wirtualnej Polsce przedstawicielka La Strady.

Jak zaginęła Patrycja?

Z relacji rodziny wiemy, że Patrycja zniknęła w środę. Nie zgadza się to z ustaleniami policji, do której informacja o zaginięciu dziewczyny dotarła we wtorek. Patrycja ma 17 lat i mieszka pod Warszawą. Chociaż w mediach społecznościowych nastolatka posługuje się nazwiskiem Sierańska, w rzeczywistości nazywa się Patrycja Zawadzka.

W wtorek lub w środę 17-latka wyjechała z miejscowości Szelków koło Warszawy. Rodzinie powiedziała, że jedzie spotkać się z chłopakiem, który mieszka na stołecznej Białołęce. To znacznie starszy od niej mężczyzna o imieniu Artur.

- Jeszcze tego samego dnia Patrycja zadzwoniła do mnie, płakała i mówiła do kogoś z kim była, że "nigdzie nie jedzie". Ten telefon mnie przeraził i natychmiast zgłosiłam zaginięcie córki na policji - powiedziała Wirtualnej Polsce pani Zuzanna Sierańska, mama nastolatki.

Drugi i ostatni raz kontakt z rodziną Patrycja nawiązała następnego dnia rano. Zadzwoniła do mamy z nieznanego telefonu z dworca kolejowego Ostbanhof w Berlinie, który obsługuje połączenia dalekobieżne. Zanim pani Zuzanna zapytała, gdzie córka jest, ta rozłączyła się. Mama 17-latki zadzwoniła na niemiecki numer, który jej się wyświetlił.

Okazało się, że to telefon jakiejś kobiety, Niemki. Zauważyła na dworcu płaczącą dziewczynę. Podeszła do niej i zapytała, czy nie potrzebuje pomocy. Patrycja poprosiła ją o to, aby mogła skorzystać z telefonu. Tłumaczyła, że jej telefon nie działa - powiedziała Wirtualnej Polsce pani Zuzanna.

Jak twierdziła właścicielka telefonu, dziewczyna była na dworcu z mężczyzną. Wtedy po raz ostatni mama rozmawiała z Patrycją. Od tej pory nie ma z nastolatką kontaktu. Pisaliśmy o tym TUTAJ.