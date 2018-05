Pastwili się nad psem, miał związane jądra trytką. "Ta interwencja zmroziła nam krew w żyłach"

Opolskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami opublikował poruszający post o psie, który od dłuższego czasu błąkał się po miejscowości Źlinice. Diego padł ofiarą okrutnego maltretowania. Teraz walczy o nowe, lepsze życie.

Jak podaje TOZ z Opola, nad beaglem znęcano się, doczepiając mu puszki do ogona, związują go łańcuchem, bijąc i przeganiając. Jakby tego było mało nieznani sprawcy związali mu jądra ciasną trytką. Zwierzę bardzo cierpiał, najprawdopodobniej do organu wdało się już niedokrwienie i martwica.